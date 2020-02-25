「詮國臻品」廿四日舉行開工典禮，台中市議會副議長顏莉敏（左二起）、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、詮國建設董事長李欽泗伉儷、前立委顏寬恒等人出席祝賀。（詮佳集團提供／盧金足台中傳真）

詮國建設董事長李欽泗（右二）與建築師團隊，攜手打造三代智慧宅電梯別墅「詮國臻品」。（盧金足攝）

台中市向上特區交通便利，成為推案熱區，詮佳集團今年新案「詮國臻品」廿四日舉行開工典禮，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、台中市議會副議長顏莉敏、前立委顏寬恒等人出席祝賀；詮佳集團詮國建設董事長李欽泗推新案，以行善獻愛心，捐贈教育基金給查馬克文教協會，讓學童專心求學，善盡企業社會責任。

詮國建設董事長李欽泗表示，以七期品質與水準打造的電梯別墅「詮國臻品」，進場一個多月預約七成，簽約已完成五成的銷售佳績；詮佳集團蓋房子的信念，認為說得動聽，不如做得實在，不忘初衷，珍愛這塊土地，興建一棟美好建築，在天際線上大放光彩。

要提供什麼樣的建築物？留下一個什麼樣的歷史見證？什麼樣的建築生命力？李欽泗說，很多建設公司強調豪宅就是華麗包裝，但他思索將最純真的人本建築回歸到建築上，設計有溫度的建築交到客戶手中，讓他們感受到建築的感動。

李欽泗希望社區裡每一位成員都能找到合適滿意的生活型態，就是他最大的願望，從事建業卅多年，很多住戶的期許，在建案還未到任何建設及外觀時，已經信任詮佳集團的品質與美學。

看好龍井、大肚、沙鹿為今年台中推案熱區之一，其中又以三號國道龍井交流道周遭熱度始終不減，除了東海大學帶來的人文氣息，附近生活機能近年愈加成熟、交通便利，吸引許多在地、外來民眾移居此地。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標為詮佳集團的作品按讚，個案基地附近推案熱烈，詮國建設規畫的產品，屬當地豪宅等級，「要買要快，不然就搶不到了！」

現場銷售經理李柏翰指出，「詮國臻品」建案，規劃五樓電梯別墅雙車位雙主臥室，鄰近龍井交流道，交通四通八達，強調住宅智慧生活化，CP質高，正式公開現場就馬上有客人當場下訂簽約。

李欽泗指出，土地資源有限，如何把人本精神回歸到建築上，是建案最重要的事；該案力邀建築師陳維凱打造「三代同堂」適居環境，包括銀髮族動線需求等。

詮佳集團要求「只做唯一，不做第一」，還開發「詮佳築語法」的建築白皮書，制定標準工法SOP，勇奪國家建築金質獎首獎、國家建築金石獎、國家建築金球獎等肯定。

布局大台中，李欽泗新展望是籌劃台中新市中心AI國際超級商辦，也將在市中心設計綠建築建案，詮佳集團的建築版圖一步一腳印，擴及別墅、集合住宅與商辦等產品，打造地標建築備受矚目。

(中時 )