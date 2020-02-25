好萊塢淫魔製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein），兩年多前遭數十名女性指控性行為不當，掀起「#我也是」（#MeToo）反性騷與反性侵活動浪潮，曼哈頓下城的紐約州最高法院今年1月上旬開庭審理，今天判決出爐，哈維溫斯坦兩項性侵罪名成立，最重恐判刑29年。

淫魔製片哈維溫斯坦捲入多起性侵案。（圖／達志影像）

遭十多名女性控訴的「好萊塢淫魔製片」哈維溫斯坦，二項性侵罪名成立，最重判29年。(示意圖／達志影像)

哈維溫斯坦面臨的刑事指控聚焦兩名女性控訴，除了潔西卡曼恩指控2013年在一家飯店被他強暴，曾任製作助理的梅麗安海莉（Miriam Haley），則控訴2006年強行對她口交。如遭定罪，最重將遭監禁28年。

前女星傑西卡曼恩（Jessica Mann）之前出庭時，控訴遭哈維溫斯坦性虐待的經過，她透露，2012年末或2013年初的聚會認識哈維溫斯坦，當下她透露想成為演員，後來溫斯坦邀她去洛杉磯的飯店吃早餐，最後卻被對方強暴，兩人在2013年發生2次性關係。

哈維溫斯坦2年前因性騷等醜聞挨告。（圖／達志影像）

哈維溫斯坦。（翻攝自網路）

據「中央社」報導，67歲的哈維溫斯坦今天判決三級強姦罪名成立，意味陪審團認定他在2013年違背女星潔西卡曼恩（Jessica Mann）意願與她發生性關係，但因未使用肢體暴力或以言語威脅，因此一級強姦罪名不成立，但仍面臨5年至29年刑期

法官柏克（James Burke）當庭諭令哈維溫斯坦還押，由兩名法庭人員押解前往看守所，等候3月11日刑期宣判。

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(中時電子報)