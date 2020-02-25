高雄29歲周姓男子趁深夜潛入78歲韋姓獨居老婦的住處，行竊失風後竟把老婦勒斃滅口，還搶走首飾及財物。一審橋頭地院依強盜殺人罪判其無期徒刑、褫奪公權終身。高雄高分院25日宣判，駁回其上訴，維持原判，可上訴。

判決指出，周男經濟狀況不佳，2019年4月凌晨趁深夜翻越圍牆進入韋婦住家庭院，用石塊砸破大門玻璃，自行開啟門鎖進入屋內行竊財物。周男在1樓行竊得手後，再潛入2樓房間欲繼續搜刮財物。韋婦發覺並出聲喝止，周男竟從韋婦身後抱其腹部，左手悶壓其口鼻導致窒息死亡。

周男見韋婦已斷氣，取走她配戴於頸部的銀項鍊、右手腕銀手鐲及其置於臥室床邊紅包袋內現金5000元並逃逸。清晨韋婦兒子驚見母親倒在床上氣絕，嘴角有血，家中更有打鬥痕跡，立即報警。警方透過監視器畫面追人，在台南歸仁逮捕周男，周男供稱因闖空門驚醒老婦，怕婦人尖叫曝露行蹤，因而摀住其口鼻窒息致死。

一審法官認為，周男雖否認悶壓被害人口鼻及壓迫頸部，亦否認殺人犯意，但自到案後未虛構情節、或誤導偵查方向，也曾表示「真的很對不起家屬，不知道會變成這樣，我本來沒有要讓死者死，家屬有什麼要求我都願意接受」，判定並無剝奪其生命而與社會永久隔離之必要，量處無期徒刑。二審法官駁回其上訴，維持原判，全案可再上訴。

(中時 )