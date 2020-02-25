受到肺炎疫情影響，學生度過史上最長寒假，原本今天應該是快樂開學日，台北市卻連續傳出2起國中學生墜樓致死的不幸事件。上午一名住在內湖區的15歲的國中女生，從住家16樓頂墜樓，重摔地面傷重不治。警方目前已封鎖現場進行鑑識。

據了解，女學生出門時還無異狀，自行出門上學後竟然獨自搭電梯上頂樓後，接著就傳出墜樓的憾事，讓父母傷痛不已，墜樓原因警方還在了解當中。

昨(24日)晚上8點多，信義區基隆路1段，有名年約14歲的國中少年不明原因墜落至1樓地面，救護人員抵達時，男童頭部及肢體多處外傷，送國泰醫院急救後不治。警方初步排除外力介入。

據了解，家屬得知噩耗後傷痛欲絕，告訴員警，少年近來情緒低落，曾在網路抒發鬱悶心情；警方明日將報請檢方相驗，釐清死因。

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