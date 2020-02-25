新冠肺炎全球發威，除亞洲地區外，歐洲也出現重大疫區，義大利截至昨天，已達230例確診，其中7名病患死亡，狀況猛爆失控，是歐洲疫情最嚴重的國家，而不巧賣座諜報片《不可能的任務7》正在當地取景，驚爆劇組停工急奔出境，然主角阿湯哥卻還困在當地。

據《每日郵報》報導，《不可能的任務》最新第7集已開拍，目前進度到達威尼斯，本月20日主角阿湯哥已飛到當地展開拍攝，孰料新冠肺炎在義大利大爆發，情況失控，當局隨即下令禁止大型聚會，因此《不可能的任務7》被迫全面停工，劇組為免人員受感染，已讓英國劇組在昨天回國，然阿湯哥目前還在威尼斯，待在五星級格瑞提皇宮酒店內避難。

受到威尼斯疫情波及的《不可能的任務7》，全體人員停工後已接受檢測，所幸包含演員在內，都未受到感染，據悉，《不可能的任務7》將義大利威尼斯設定為大量取景拍攝的第一站，沒想到才剛開始就遭遇劫難，派拉蒙影業表示全力配合威尼斯地方政府的防疫策略，也考量劇組安全，因此立即調整了拍攝計畫，停工期間讓工作人員先返家，等待復工通知。

而義大利疫情對《不可能的任務》系列電影影響頗大，因第7、8集為一起拍攝，原訂第7集將在明年的7月23日於全球上映，如今因新冠肺炎全面停拍，恐怕等待時間不會太短，進度方面堪憂，然派拉蒙影業尚未對上映檔期問題做出說明。

(中時電子報)