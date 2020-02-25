華新科（2492）今應外資券商邀請參加法說會，總經理顧立荊親上場，睽違已久的法說會，激勵華新科股價大漲逾6％，漲幅超越龍頭廠國巨（2327）。

法人估華新科去年每股稅後純益達13.67元，連續第二年獲利逾一個股本，集團相關公司今年度的股息收入可期，今年在沒有調漲價格的基礎之下，法人估，華新科仍可輕鬆跨越一個股本。

新科自結2019年第四季稅前盈餘達14.42億元，累計全年稅前盈餘89.66億元，每股稅前盈餘約18.41元，法人據此推算，華新科去年第四季毛利率、營益率達27.7％、18.7％，雖然持續下滑，但是比起去年第三季動輒大減10個百分點窘境，去年第四季雙率衰退減速，減幅控制在季減2個百分點以內。

法人推估，華新科去年前三季每股盈餘11.37元，加計上季度的2.3元，2019年每股盈餘約13.67元，符合市場預期，雖較前一年度大賺40.7元呈現衰退，但仍站穩一個股本之上，創下年度獲利歷史次高紀錄。

(工商 )