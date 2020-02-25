國巨直逼500元大關 募資規模狂飆 10:532020/02/25 工商 李淑惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國巨（2327）早盤無懼於美股重挫，股價再創波段新高紀錄達498元，而隨著股價直逼500元大關，國巨的募資規模因而狂飆，以國巨預計發行8,000萬股現金增資參與發行GDR推算，若8,000萬股全數發足，整體募資規模將直逼400億元。 國巨預計明（26）日召開股東臨時會，會中僅規劃一項議案，即GDR發行計畫，市場預期全案可望照案通過。 國巨目前正與客戶進行議價，新價格最快將於3月1日生效。 (工商 ) #國巨 #募資規模 #直逼 #元大關 #狂飆 也許您會感興趣 推薦閱讀 基美通過合併案 國巨今年可望重返成長 04:102020/02/21 證券．權證 MLCC漲不停 國巨目標價上看600元 04:102020/02/21 證券．權證 《電子零件》基美點頭說YES！國巨擬Q3娶親 15:062020/02/21 財經 現金收購案過關 國巨股價奔前波高點 15:112020/02/21 財經 美商基美點頭 國巨Q3娶親 04:092020/02/22 財經要聞 營運迎曙光 興櫃四傑領軍強漲 04:102020/02/24 證券．權證 新國巨第三季成軍 股價突破前波高點 14:142020/02/24 財經 華新科明線上法說 與國巨臨股會互別苗頭 16:122020/02/24 財經 尬國巨... 華新科今辦線上法說 04:102020/02/25 財經要聞 沒庫存、沒產能... MLCC缺貨更甚年前 04:102020/02/25 財經要聞 財經熱門新聞 美股狂崩千點！驚揭2大恐怖兇手 - 財經 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 金價暴衝7年新高！謝金河示警暗藏巨大風險 - 財經 美股滿江紅！台積電ADR重挫 這檔股強彈逾5％ - 財經 美股遭血洗 川普急信心喊話 美期貨盤反彈近1％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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