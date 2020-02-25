國巨（2327）早盤無懼於美股重挫，股價再創波段新高紀錄達498元，而隨著股價直逼500元大關，國巨的募資規模因而狂飆，以國巨預計發行8,000萬股現金增資參與發行GDR推算，若8,000萬股全數發足，整體募資規模將直逼400億元。

國巨預計明（26）日召開股東臨時會，會中僅規劃一項議案，即GDR發行計畫，市場預期全案可望照案通過。

國巨目前正與客戶進行議價，新價格最快將於3月1日生效。

(工商 )