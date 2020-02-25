基隆市區25日早再現濃霧，港區一片霧茫茫，能見度不到200公尺。（許家寧攝）

基隆市區今早再現濃霧，港區一片霧茫茫，能見度不到200公尺，基隆港務分公司上午7時15分宣布封港，暫停船舶進出港口，為今年繼13日霧鎖基隆，兩周來第2次暫停船舶進出港口，造成一艘貨櫃輪「東方強」原定進港時間受到影響。

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，基隆港從6日起禁止所有國際郵輪泊靠，目前只有寶瓶星號獲許停留在港內，不見往日盛況，今天早上基隆港再度出現大霧，港區猶如置身在雲霧間，有船隻在外海等待進港，因能見度太低，港區作業只能停擺。

基隆港務分公司表示，日間發生濃霧時，以船舶交通管制組塔台為定點，若無法目視到約220公尺遠的東防波堤堤頭燈桿輪廓，為確保船舶航行安全，減少海事發生，會發布暫停船舶進出基隆港，有一艘原定9時20分進港的貨櫃輪受影響。

基隆每年2到4月都會出現濃霧，氣象局22日上午5時發布濃霧特報，容易有局部霧或低雲影響能見度，以往濃霧通常為平流霧，除非風向轉變使暖濕空氣來源中斷，否則濃霧將持續相當長時間，港區已於10點40分解除管制，暫停共約3小時半。

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