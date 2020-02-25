新冠肺炎疫情持續延燒，導致許多國人仍滯留在大陸，2月3日首批滯留武漢台商返台，但第二批武漢包機回台目前兩岸協商觸礁。前民進黨立委沈富雄認為，武漢歸來的同胞踏出機門的那一剎那才是難忘的一刻！他喊話「讓步就是吃補，快讓國人回家」。

沈富雄在臉書指出，兩岸如果碰到統獨，立刻變得像小孩般的胡鬧，除非立場很極端，否則會覺得雙方端出來的理由不值一哂。他提及這幾天一有空就閉起雙眼，想像一方如果讓步，將是怎麼一個場景？桃園機場停機坪上翩然降落的，不管是東方或是華航，不同的是雙方執政者一時短暫的快感，但武漢歸來的同胞踏出機門的那一剎那才是難忘的一刻！

沈富雄說，重點是國人將給政府怎樣的評價？看到「東方航空」四個字，蔡英文政府會失分嗎？北京當局讓「中華航空」在武漢落地會沒面子嗎？「讓步就是進補，雙方政府怎麼會傻到這步田地？」

他說要讓就要快，等到疫情趨緩，武漢解封，整個事件就如同嚼蠟了。事到如今，深陷政治拔河，要北京讓步是絕不可能的，輸贏不在誰撐得久，而是民心與整體觀感。

(中時電子報)