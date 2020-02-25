2020年中央、地方補助同步減碼電動機車補助，影響民眾購車意願。中華車(2204)衝刺電動機車銷售，祭出除政府補助外，eMOVING再加碼9,000元購車優惠。隨著2月各縣市政府補助金額出爐，電動機車銷售市場逐漸回溫，也預期將相較於1月銷量倍增。

中華汽車旗下電動機車eMOVING iE125擁有超越125c.c燃油機車的動力操控表現，並結合在家充電與外出快速補充電力概念，自2019年一上市即獲得熱烈迴響，但在2020年中央、地方補助同步減碼的情況上，的確衝擊了民眾購車意願。為提升電動機車的購買意願，除政府補助外，eMOVING再加碼9,000元購車優惠，讓整體購車補助優惠不縮水，對於想購買電動機車的族群反而是良機。以嘉義市為例，包含eMOVING加碼補助汰舊最高可達32,000元，為同業中購車補助金額最大，車價只要41,800元起；桃園及台南汰舊換新也有31,000元，為全台次高。

eMOVING iE125強調動力性能，且相較油車少了燃料稅、機油等油車引擎必要保養費用，合理的電池月租費只要399元起，不論在經濟性或便利性，對通勤族群來說iE125為高CP值的重型電動機車。中華汽車指出，2020年以新購重型電動機車來說，補助縮水至少6,000元，加上各地方縣市補助辦法也未即時公告，的確讓電動機車2020年元月銷售急凍。隨著2月各縣市政府補助金額陸續出爐，電動機車銷售市場逐漸回溫，相較於上月預估銷量倍增。

(時報資訊)