湖人傳奇球星布萊恩在斯台普斯中心進行追思會，「籃球之神」喬丹上台致詞談到與布萊恩相知相惜的過程不禁痛哭流涕，讓進場悼念布萊恩的球迷也感到心痛不已。

喬丹表示，「布萊恩是一個完美主義者，他把所有的責任一肩扛起，對我而言，布萊恩是我的摯友，同時也是一位讓我佩服的弟弟，所有人都認為他與我有相似處，的確，他有著極佳的籃球天賦，但大家不了解的是，布萊恩對籃球的熱愛程度，這一點讓他成為籃球場上最好的球員，當他空難過世後，我的部分生命也隨他死亡了。」

喬丹感念說，「布萊恩曾經聯繫我，希望我能教導吉安娜打球腳步，布萊恩問我，12歲小孩該如何教起，我回說當時我還在打棒球呢？」

喬丹表示，布萊恩在球場上總是不遺餘力地展現出熱情，退休後當起了教練更從中發現了快樂與激情，這是布萊恩留給我們的重要財富，我們要珍惜身邊每個人，把握和親朋好友相聚的每一個時刻。

(中時 )