桃園市長鄭文燦25日視察敏盛綜合醫院，視察防疫設備，也為醫療人員打氣。他說，本周將進行社區自主防疫演練，要超前部署。也考量到若有社區感染發生，考慮支援醫療院所及學校採購熱顯像儀。

鄭文燦表示，24日邀集11家責任急救醫院，發現桃園有部分醫院還沒有熱顯像儀，有協助其購買。也買了9500套隔離衣。他說，考量到如果社區感染發生，目前也考慮支援學校、醫療院所採購熱顯像儀。

被媒體詢問是否擔心社區感染？鄭文燦說，本周就會進行社區自主防疫演練，要達到超前部署。他說，雖然現在沒有大規模社區感染，但是零星的家庭群聚感染仍有，相信防疫指揮中心有積極的防疫對策。

被詢問韓國回來的要居家隔離，旅客不能來的衝擊？鄭文燦說，這部份我們有充足的準備，這14天隔離是健康管理，也準備了中藥健康包、消毒包、臨時療癒包。

因為25日開學，鄭文燦說，昨天視察大有國中，今天看了新埔國小，相信學校都準備好了，這2周也會密集到學校，希望學校都能落實防疫對策。

(中時 )