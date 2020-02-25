開學首日防疫動起來！台中市長盧秀燕視察北屯區仁美國小開學、關心學童測量體溫動線，盧說，台中市約有37萬名學生開學，算是「重大工程」，51位學生滯留國外沒回到台中開學，因居家檢疫而無法返校就讀者則有49位，台中市教育局及學校備好防疫物資，並提醒校方落實防疫過程。

「防疫開學！」盧秀燕說，台中市開學人口多，從高中到幼兒園共117所、37萬學生教育局開學前幾周總動員，依照防疫流程實施學校消毒、校內教職員防疫演練等，她擔心開學會有些狀況，因此親自視察，囑咐教育局有窗口供各級學校反映問題，即時修正。

市長盧秀燕指出，台中市除了教育部統一發放的口罩、酒精等物資外，目前兒童口罩7天4片，學校上課5天會有缺口、少1片口罩，有民間善心贈送口罩給學童，13歲以下每人加碼獲2片，補接下來2周口罩，確保天天有口罩上學，爭取中央防疫物資撥補及加速口罩產能，極力籌措口罩。

教育局長楊振昇表示，環保局於開學前在各學校完成校園周邊及開放區域消毒，並提供公私立學校、幼兒園、補習班校（接送）車免費消毒服務；各校也完成校園公共空間、教室內部等消毒作業，開學首日派員到117所學校了解防疫情形，讓師生有安全的學習環境。

(中時 )