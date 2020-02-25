一年一度的大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香將於3月19日起駕，因應新冠肺炎延燒，民眾擔心恐成為防疫破口，掀起建議停辦大甲媽遶境聲浪。民進黨立委林俊憲表示，防疫期間確實要有不同考量，像是韓國就是宗教活動群聚感染，他呼籲台商今年清明節也不要回台掃墓，畢竟回來要隔離14天也不能掃墓，反而會造成家人健康威脅，相信祖先會諒解。

林俊憲表示，大甲媽遶境是年度盛事，不過防疫當前，當聚集人群中萬一產生群聚感染，後果不堪設想，韓國就是因為宗教活動引發群聚感染，如果民眾這次改用心靈向大甲媽禱告，相信神明會諒解及讚許。

此外，清明節也是民眾追思祭祖的日子，過往一家人團聚掃墓，林俊憲呼籲台商今年清明節不會回來，如果回來要隔離14天不能掃墓，反而威脅家人的健康，基於防疫考量，沒回來掃墓相信祖先一定會諒解，回來反而會讓祖先不高興。

民進黨嘉義縣立委陳明文表示，大甲媽遶境會行經新港奉天宮，當地諸多鄉親向他反映，擔心眾多信徒到當地進香，是否能做好防疫工作，希望他與內政部、廟方協調，是否能暫緩大甲媽遶境活動，並針對疫情的情況適時採取必要措施。

綠委周春米認為，現在是防疫非常時期，大甲媽遶境是否取消或改線上舉行都可以討論，如果最後確定要如期舉行，中央部會要有相關配套指示，確保參與民眾健康。

(中時 )