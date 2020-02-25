新冠疫情蔓延帶來的供應鏈近乎斷鏈，如何形容廣大廠商的恐慌心情？台灣經濟研究院今（25）日公布2月分景氣動向調查，也是新冠疫情擴大蔓延以來的首度產業界調查，結果顯示，製造業認為當月景氣為「壞」的比率48.0％，其中，皮革毛皮製品業與電力機械業看壞當月景氣的比例超過七成！

服務業調查部分，台經院指出，對當（1）月景氣看好比例較高者為零售業、餐旅業與保險業，而證券業看壞當月景氣比例甚至高達九成。

台經院表示，根據此次調查結果，1月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點呈現同步下滑。其中，製造業營業氣候測驗點結束先前連兩個月上揚態勢轉為下滑，服務業與營建業皆同樣由上揚轉為下滑。

台經院長張建一表示，很多經濟數據是已經實踐的現象，此波疫情有可能像過去的SARS，可以預估，接下來的2月會比1月更差，像美股昨天爆跌，就是中國以外的其他市場疫情延後發酵。

(工商 )