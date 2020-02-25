玻璃薄化廠悅城（6405）公告，位於平鎮山子頂段廠房售予葡萄王生技。總交易金額約8.9億元，估計獲利約1.6億元，將挹注每股盈餘約2.4元。在賣廠收入挹注之下，悅城今年獲利大跳升，25日股價也跳高，一度觸及漲停，早盤大漲逾6％，均價約14.7元。

受到面板市況不佳影響，悅城近兩年來營運表現也跟著走弱。去年第一季陷入虧損，第二季轉虧為盈，累計去年前三季每股盈餘約0.01元。今年面板產業整體來看還是供過於求，近期又受到新冠肺炎影響，市場能見度不高。

(工商 )