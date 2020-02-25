悅城賣廠 挹注EPS 2.4元 11:072020/02/25 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玻璃薄化廠悅城（6405）公告，位於平鎮山子頂段廠房售予葡萄王生技。總交易金額約8.9億元，估計獲利約1.6億元，將挹注每股盈餘約2.4元。在賣廠收入挹注之下，悅城今年獲利大跳升，25日股價也跳高，一度觸及漲停，早盤大漲逾6％，均價約14.7元。 受到面板市況不佳影響，悅城近兩年來營運表現也跟著走弱。去年第一季陷入虧損，第二季轉虧為盈，累計去年前三季每股盈餘約0.01元。今年面板產業整體來看還是供過於求，近期又受到新冠肺炎影響，市場能見度不高。 (工商 ) #悅城 #賣廠 #盈餘約 #每股 #EPS 也許您會感興趣 推薦閱讀 《股利-半導體》欣銓去年每股賺2.36元，擬配息1.3元 10:002020/02/21 財經 《股利-觀光》安心去年獲利年增15％，擬配息3.2元 10:172020/02/21 財經 《電子零件》殖利率逾5％，金居逆勢走高 12:502020/02/21 財經 推5G換機潮 iPhone 5G版 電信加碼補貼機率高 04:102020/02/24 財經要聞 16檔法人護體 抗疫急先鋒 04:102020/02/24 證券．權證 去年獲利回春 東典發1.5元股息 04:102020/02/24 證券．權證 高球桿頭代工四雄 Q1營運挑戰大 04:102020/02/24 證券．權證 權證星光大道－譜瑞 熱門題材加持 04:102020/02/24 證券．權證 《股利-其他電子》朋億去年每股盈餘14.65元，擬配息10元 10:172020/02/25 財經 《股利-觀光》夏都去年獲利回神，擬配息0.2元 10:512020/02/25 財經 財經熱門新聞 金價暴衝7年新高！謝金河示警暗藏巨大風險 - 財經 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 美股狂崩千點！驚揭2大恐怖兇手 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。