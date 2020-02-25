歐、美、日股相繼展開補跌，美國總統川普在美股收盤重挫後依然喊多，表示可趁機撿便宜，稍稍穩定亞股軍心，之前表現弱勢的台股、港股以及24日帶頭摔的韓股等，今（25）日齊心力抗逆流，指數紛紛由大跌或盤下拉升翻紅，台股加權指數由一早的最低11,415點，直翻升，至近10點半時最高來到11,552點，目前則在平盤上下震盪。

國票投顧表示，隨著疫情不斷擴散，復工進度將受到拖累，導致供應鏈產能不足而影響營收，市場紛紛抽離資金保持觀望態度，導致近期指數不斷下滑，雖然仍有部分產業受疫情影響較輕微，然而市場信心遭到衝擊之下，仍恐遭拖累。

整體而言，疫情走勢仍為影響台股重要因素之一，本週三為摩台指結算，有機會拉高指數限縮跌幅，然而疫情終須受到控制方有機會重回多頭走勢，因此，預估短期仍為區間震盪整理，操作上建議投資人調節手中受疫情影響較大之個股，逢低不破半年線可擇基本面良好之個股偏多操作。

(工商 )