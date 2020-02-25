新冠肺炎疫情持續發燒，桃園市警局考量往年開學日經驗，於接送學童上學密集時段，為避免造成衝擊交通，要求10個分局規畫交通疏導勤務，增派警、民力於轄區中小學門口、家長接送區和周邊道路加強交通疏導、路況查報及違規取締，全力維護學校周邊交通秩序，和學童上、下學安全。

警方表示，除了學童交通疏導，也針對校園周邊違規停車、未依規定禮讓行人等交通違規情形，加強勸離及取締，以維護學童交通安全廊道順暢。

桃園市警局呼籲，家長如需載送學童上下學，請提早出門，以免屆時人車擁擠耽誤時間，提醒家長如需停放車輛陪伴學童進入校園，應尋找合法停車空間，切勿任意違規停車或併排停車，以免影響學生通學安全，和校門口周邊車流順暢。

另外桃園市婦幼警察隊也前往全桃學生人數最多的中山國小，規畫安心走廊，並到教室進行防疫動畫影片，也利用機會宣導防制兒少性剝削宣導。

(中時 )