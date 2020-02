全球知名的華爾街日報因日前登出以「中國是真正的東亞病夫」為題的評論文,引起大陸不滿,要求報社道歉但遭拒,北京隨後以發表種族歧視言論、惡意抹黑等為由,吊銷該報3名駐北京記者的記者證。對此,包括遭吊銷記者證記者在內的華爾街日報大陸分社53名記者聯署致函總社高層要求改標、道歉,但總社尚未接受。

華盛頓郵報24日報導,一封以華爾街日報大陸分社社長鄭子揚(Jonathan Cheng)名義的電郵20日發給華爾街日報發行人兼道瓊公司(Dow Jones & Company)執行長路易斯(William Lewis),以及新聞集團執行長湯姆森(Robert Thomson),信中寫道「要求你們考慮更正標題,並對讀者、消息來源及任何被冒犯的人致歉」。

信中表示,這無關編採獨立或新聞與評論的神聖分野,也與美國智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)外交事務專家兼華爾街日報專欄評論員米德(Walter Russell Mead)的文章「中國是真正的東亞病夫」(China Is the Real Sick Man of Asia)內容無關,而是在於錯誤地選擇標題深深冒犯許多人,並不光是在中國,並指出早在大陸官方做出回應前,報社的許多記者、編輯就已經表達了對爭議標題的擔憂。

連署信強調,先前所謂「無意冒犯的論點」毫無說服力,且如果不能在最近幾天採取上述措施,非但大陸分社今後的運營會受到影響、員工士氣短期內會受到打擊,更會長久損害該報品牌、損害報導全球最重要時事的能力。

電郵連署人包括華爾街日報大陸分社53名員工,以及我們報導涉及的其他同事」。鄭子揚雖未在此信裡連署,但在另一封電郵中替同仁的立場背書,再次向總社強調「妥善處理此事攸關我們在大陸未來的存在」。

不過但華爾街日報透過發言人表示,報社立場並未改變,「我們了解員工與其家屬在大陸面臨的極大挑戰...要在冠狀病毒期間工作、身邊同仁遭驅逐,都是非常辛苦的經驗。我們鼓勵他們公開討論內心的憂慮,好讓我們提供協助」。

另外,美國白宮國家安全會議(NSC)24日表示,美國正考慮對中國上週驅逐美國記者的「過份行為」做出回應,外媒推測恐會「以牙還牙」,同樣驅逐在美的大陸記者。

