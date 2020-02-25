新冠肺炎疫情延燒，勤洗手、戴口罩、購買防疫用品已成全民運動，不過隨著日本、韓國疫情升溫，女星林舒語則在網透露，在日創業的老公因為疫情困在日本一個月，但她最後為了一對兒子，忍痛向尪喊話：「你先暫時別回來吧」。

林舒語從節目《大學生了沒》嶄露頭角，在2015年閃婚並接連生下一對兒子，不過林舒語昨（24日）卻在臉書透露，老公因為在日本創業而必須常飛日本，未料老公卻因這波疫情而困在日本長達一個月。

儘管林舒語和兒子都很想念老公，但她冷靜思考後還是對尪說：「你先暫時別回來吧、記得在那保護好自己、洗手戴口罩！」林舒語進一步透露，自己要對兩個孩子負責、要為其他家長和孩子負責。

林舒語提到：「我能做的就是暫時先把這份思念收著」，等待疫情趨緩後再相聚，她也向自己喊話：「我們一起度過 這一切很快就會過去的⋯」，而林舒語的發文更是獲得網友狂讚。

(中時電子報)