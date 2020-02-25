桃警出動40名警力在全市最大的中山國小周邊道路進行交通疏導。(蔡依珍攝)

桃警出動40名警力在全市最大的中山國小周邊道路進行交通疏導。(蔡依珍攝)

許多家長看到大批警力在校門，讓孩子提前下車、或開遠一點停放，有的放下孩子就連忙開走，深怕「被開單」。(蔡依珍攝)

許多家長看到大批警力在校門，讓孩子提前下車、或開遠一點停放，有的放下孩子就連忙開走，深怕「被開單」。(蔡依珍攝)

許多家長看到大批警力在校門，讓孩子提前下車、或開遠一點停放，有的放下孩子就連忙開走，深怕「被開單」。(蔡依珍攝)

學生進教室前則每人都要以酒精或次氯酸水消毒手部。(蔡依珍攝)

學生進教室前則每人都要以酒精或次氯酸水消毒手部。(蔡依珍攝)

為避免群聚感染，桃園市中山國小智慧教室，改以無聲廣播系統全校同步直播、宣導防疫觀念。(蔡依珍攝)

為避免群聚感染，桃園市中山國小智慧教室，改以無聲廣播系統全校同步直播、宣導防疫觀念。(蔡依珍攝)

取消集會，中山國小校長鄭友泰仍巡視教室，傳達防疫觀念。(蔡依珍攝)

取消集會，中山國小校長鄭友泰仍巡視教室，跟婦幼警察隊一起傳達防疫以及自我保護觀念。(蔡依珍攝)

為避免群聚感染，桃園市中山國小智慧教室，改以無聲廣播系統全校同步直播、宣導防疫觀念。(蔡依珍攝)

開學不集會！為避免群聚感染，桃園市中山國小智慧教室，改以無聲廣播系統全校同步直播、宣導防疫觀念，婦幼警察隊率隊前往，以警察大頭娃娃宣導學童自我保護意識，中山國小校長鄭友泰希望，以萬全準備，全面防堵疫情進校園。

中山國小是全桃園最大校，學生近2800人，校方一早出動近60名師長，以15條路線同步量測體溫、並以2台熱顯像儀讓已自主紀錄體溫的學生「快速通關」，進教室前則每人都要以酒精或次氯酸水消毒手部。

因中山國小大門正好位處國際路、通往國道的重要道路，桃園警方深怕因測量體溫、減緩進入校園速度導致交通堵塞，也執行「護童專案」嚴陣以待，結合周邊愛心商店，打造上下學路段「安心走廊」，並出動40名警力在周邊道路進行交通疏導，許多家長看到大批警力在校門，讓孩子提前下車、或開遠一點停放，有的放下孩子就連忙開走，深怕「被開單」。

中山國小也取消集會，改以無聲廣播系統傳達注意事項，播放防疫動畫影片「冠狀病毒傻傻分不清？黃瑽寧的武漢肺炎故事時間」，認識新冠肺炎、傳達正確防疫觀念，並請來婦幼警察隊，以警察大頭娃娃進行防制兒少性剝削宣導，以「不誘拍、不要給、不隱忍、不轉傳」的「4不原則」，提升學童自我保護意識。

桃園警察分局呼籲，在疫情期間家長如有載送學童上學需求，請提早出門，避免人車壅塞致耽誤時間，另若有停放車輛，應尋合法停車空間，切勿違規停車或併排停車，造成其他用路人交通壅塞及學童安全顧慮，強調會加強取締校園周遭違規停車，共同維護校園及學童上、下學安全。

(中時 )