史上最長寒假結束，今天（25日）是開學日，宜蘭縣議員陳文昌協請企業家呂天佑，捐給三星鄉1200名師生布口罩，透過可放入醫用口罩的布口罩，延長醫用口罩的使用期限，陳文昌說，希望社會各界也能共襄盛舉，讓學生們得以安心上學。

兩用式布口罩是由三星鄉月眉村長王全龍製作，自從新冠肺炎傳出後，他與社區媽媽就忙著縫製布口罩，雖然每天能縫製500至600個布口罩，仍是供不應求。

王全龍指出，其實布口罩就可以降低飛沫傳染的機會，如果到人多的地方可將醫用口罩放入布口罩內，延長醫用口罩的使用期限，而布口罩可以清洗後重複使用。

陳文昌表示，三星鄉有6所中小學，學生約有1000人，老師200人，他看到很多家長為了買口罩而排隊，因此請友人幫忙贊助，透過布口罩延長醫用口罩的壽命，讓家長們不要辛苦地排隊買口罩，也希望縣府或社會各界也能協助，讓更多學生受惠。

(中時 )