威盛(2388)宣布，將於Embedded World 2020嵌入式大會上推出威盛Mobile360 M810系統，有利於加速先進安全功能設置，降低大型車輛的事故風險，威盛在嵌入式領域成果持續浮現，力拚扮演營運第二隻腳。

威盛近年來積極跨足嵌入式領域，以AI為首，跨足車聯網、物聯網、智慧城市、智慧交通、智慧看板等領域，成效也逐漸開始浮現，目前不僅已經打入公共運輸系統，去年第四季也攜手百度旗下人工智慧品牌小度，推出Mobile360 D700雙向行車記錄器，搶占大陸龐大車載設備市場。

威盛表示，憑藉其先進的AI與電腦視覺技術，威盛Mobile360 M810支援完整的ADAS(先進駕駛輔助系統)特點，包括前方碰撞警示、盲點偵測和車道偏離警示，可為駕駛人因應迫在眉睫的緊急情況提供即時警訊，以利他們立即採取行動並防止潛在的事故，還能使用FOV-190後視攝影鏡頭啟用動態移動物體偵測，以及停車輔助系統功能；為提升駕駛人的注意力，可以為該系統配置威盛Mobile360 DMS(駕駛人監控系統)技術，該技術可以自動檢測睡意與注意力分散情況，DMS更運用人臉辨識技術來驗證駕駛人身份，進而提高其安全性。

威盛全球行銷副總Richard Brown表示，威盛Mobile360 M810使得公車運營商能於車隊中的智慧安全系統部署變得更加便利及可負擔，憑藉其先進駕駛輔助功能及靈活客製化選項，該系統可使他們得已因應如降低行人、自行車及機車騎士碰撞事故的艱巨挑戰。威盛Mobile360 M810現已正式販售，並具備為滿足特定部署需求的整套系統硬體、軟體、AI演算法、攝影鏡頭及其它配件等。

(時報資訊)