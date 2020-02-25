亞德客-KY及氣立兩家氣動元件廠，2月雖延後復工，卻因新冠肺炎疫情延燒，近期接獲大陸口罩及防護衣等醫療器材業，添購自動化設備而急需氣動元件的短急單，可稍為彌補其他產業客戶尚未全面復工的不足。

亞德客及氣立兩家氣動元件廠，大陸廠配合春運而提前放假，致使元月工作天數減少，亞德客合併營收人民幣2.05億元，年減20.6％；折合新台幣8.89億元，年減24.12％。台灣氣立元月營收8,455萬元，年減31.71％。

亞德客及氣立兩公司2月工作天數減少，2月合併營收也受影響。亞德客主管，亞德客早在2月初就接獲大陸中央政府通知，生產口罩及防護衣等醫療器材自動化設備需要氣動元件，要求亞德客提前備貨，大陸浙江寧波廠生產線局部提前復工，浙江寧波及廣東佛山兩地工廠都是17日全面復工。

亞德客指出，亞德客接獲客戶訂單到出貨通常3～5天，但目前受限於大陸當地各地政府管制要求不一，出現貨無法送達客戶的情況，加上2月工作天數也減少，2月合併營收恐怕難逃負成長。

氣立主管指出，氣立大陸廠10日復工，復工後就接獲大陸口罩及防護衣等醫療器材廠商添購自動化設備，急需氣動元件的短急單，加上去年第一季營運表現不佳，今年2月的接單不會比去年差，但出貨不及，整體營收還是會比去年減少。

(工商 )