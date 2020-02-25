新冠病毒疫情爆發後，外界常拿SARS來相提並論，有抗煞經驗的衛生署前署長葉金川說，他其實更怕新冠病毒，它傳染力強、重症率高，致死率最多達2％，他形容，這像是抽100個籤有2個死籤，「你抽嗎？」

葉金川今(25)早上電台接受「周玉蔻嗆新聞」訪問，他比較了2003年SARS和現今COVID-19有何不同之處。他說，當年4月爆發SARS、5月是最後一波感染，疫情結束相當快。可是，新冠肺炎不一樣，傳染力強，重病率20％，致死率約0.5％到2％，這就像是弄了100個籤，裡面有2個會死，「你抽嗎？」

他分析，新冠肺炎的確診一定會再增加，但絕不能像韓國一天爆增百例，目前台灣有幾例是無症狀的，要趕快找到感染源。現在有人在討論防疫方向該圍堵或減災，他認為圍堵還是最重要，要放棄圍堵做減災，減不了啊」。

他提到，現在台灣就怕像韓國大邱那樣失控，台灣目前有幾例是家庭感染，是有限度社區感染，這是可以接受的。其實只要不是境外移入的，都算是社區感染。

(中時電子報)