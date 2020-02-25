「永遠的小倩」王祖賢息影多年，移居加拿大專心修佛，不過她的動態仍是許多人關注焦點，近日有網友曝光她參加公益活動側拍照，雖然打扮樸素，但仍能看出她保養得宜，讓粉絲驚豔。
王祖賢穿著樸素出席華人公益活動，雖然照片有點模糊，但素顏的她保養得宜，依舊看起來狀態很好，完全不像53歲，讓網友也大讚「還是一樣漂亮」、「身材還是維持不錯」。
雖然王祖賢人在加拿大，但她也很關心新冠肺炎疫情，之前慶53歲生日時，戴口罩替武漢加油，並提醒粉絲要記得戴口罩、注意手的潔淨。
(中時電子報)
「永遠的小倩」王祖賢息影多年，移居加拿大專心修佛，不過她的動態仍是許多人關注焦點，近日有網友曝光她參加公益活動側拍照，雖然打扮樸素，但仍能看出她保養得宜，讓粉絲驚豔。
王祖賢穿著樸素出席華人公益活動，雖然照片有點模糊，但素顏的她保養得宜，依舊看起來狀態很好，完全不像53歲，讓網友也大讚「還是一樣漂亮」、「身材還是維持不錯」。
雖然王祖賢人在加拿大，但她也很關心新冠肺炎疫情，之前慶53歲生日時，戴口罩替武漢加油，並提醒粉絲要記得戴口罩、注意手的潔淨。
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