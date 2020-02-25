崔秀宗和陳慶兩人在戲中相愛。（圖／龍華電視提供）

《浪漫醫生金師傅2》的收視率是今年第一部破20%的韓國電視劇，討論度也居高不下，裡面的演員們深受大家的喜愛，尤其在戲裡擁有「獅吼功」的護理長吳明心（陳慶 飾），只有她可以完勝不聽話的金師傅，是石壇醫院的鎮定劑，而她在《我唯一的擁護者》中卻搖身變成為愛痴狂的傻妹，演技相當精湛。

陳慶演藝履歷非常豐富，演過蘇志燮、金宇彬、朴信惠的媽媽，還演過「韓國第一美女」金喜善的姐姐。在《我唯一的擁護者》她飾演為愛瘋狂的有錢寡婦羅紅珠，對姜秀日（崔秀宗 飾）一見鍾情，不顧一切的展開追求，有別在《浪漫醫生金師傅2》中的霸氣，兩齣戲雖然都不是主角，卻是不可或缺的存在。

崔秀宗在韓國可是有「收視帝王」封號，演出的電視劇總收視率超過500%；以偶像團體After School出道的U-IE，因為完美身材比例被很多韓國男生視為理想型，從偶像轉演員的第一部戲是《原來是美男》，當時「惡女」的角色讓觀眾恨得牙癢癢。《我唯一的擁護者》U-IE和崔秀宗飾演離散28年的父女，因長時間拍攝兩人已培養出默契和感情，在戲中只要互看對方眼眶就開始泛淚；在戲外兩人延續父女情，U-IE直接稱呼崔秀宗為爸爸。

有崔秀宗和陳慶兩個「收視製造機」加持，《我唯一的擁護者》是繼《麵包王金卓求》之後，第二部在2010年代擁有近50%的收視率，成為新一代的「國民電視劇」。劇情涵蓋了現在社會階級、職業婦女的辛酸、父母年老癡呆照顧等問題，以及婆媽最愛的身世之謎、婆媳和妯娌關係、殺父仇人等狗血劇情。

《我唯一的擁護者》將於2月24日起，平日晚間八點，龍華影劇台MOD354頻道播出，全台電視首播。

(中時電子報)