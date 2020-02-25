滯留大陸湖北武漢的血友病童與母親昨晚搭機返台，下機後隨即被載往醫院隔離採檢，不過對於台灣政府費盡心力送藥，仍遭病童母親痛批無能，除了引發大批網友不滿外，連主播張雅琴也看不下去，播新聞時直接「爆粗口」。

血友病童母親昨晚順利抵台，不過種種行徑早引發網友不滿，先是未搭上首班返台專機，對台灣政府喊話救命藥劑將用罄，希望伸出援手能早日返台就醫，不過被抓包發文第一時間沒感謝台灣政府，接著又被衛福部長陳時中打臉早已經千里送藥，而且夠用到3/28，這讓主播張雅琴揚言看不下去，認為不能夠吃台灣的、用台灣健保，卻又反罵台灣，怒斥血友病童母親「很貝戈戈」。

此外有網友起底這名病童母親身分，過去幾年從事直銷，僅花10個月時間就升到資深總監，月收更高達46萬，這讓網友怒斥如此高收入在大陸怎會買不到藥，怒嗆她不夠格使用台灣健保，對此張雅琴則緩頰符合規定都可以用健保，畢竟台灣是民主社會。

(中時電子報)