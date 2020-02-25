亞洲信貸市場今年以來表現大致穩健，年初至今仍出現正回報。富達國際表示，新冠疫情雖對全球市場構成衝擊，但亞洲信貸市場仍有不少投資機會，惟投資者要注意其中估值水平的差異，慎選投資標的，相對看好大陸互聯網、優質大型房地產等標的。

富達國際亞洲固定收益主管Bryan Collins表示，大陸工業的前景則是好壞參半，一方面其行業本來就是以周期性為主，另一方面，工業類企業在再融資上亦有一定風險，在投資工業信貸時，需多加留意當局推行政策促使銀行向周期性行業內的小型企業作出信貸支持的取向。

Bryan Collins說，因大陸互聯網企業佔據領先的市場地位，加上穩健的資產負債表及信貸情況普遍改善，值得投資者留意。目前也看好大陸的房地產行業，因為當局對行業的支持性政策可有效限制其下行風險，同時也預期房地產需求在未來一至兩年內維持穩定，交投不會顯著下跌。而發改委減少了離岸美元債券發行的額度，大陸房地產信貸的淨供應因此減少，亦有助支持其估值。另由於行業將持續進行整合，較值得留意的是優質大型房地產發展商，因其在融資及買地、土地儲備上具備優勢。

至於除了大陸之外的亞洲地區，Bryan Collins說，展望上半年，金屬及礦業等資源類行業受累於商品價格回落，加上大陸料會減少進口，預期印尼煤炭企業短期表現會持續受壓。

Bryan Collins表示，若大陸經濟出現穩定跡象，市場資產價格回升，消費者信心則可望在開支回升的支持下回揚。值得一提的是賭博行業，其估值相對其他行業原本就較高，特別是疫情期間旅客到訪數量大減，但不少賭博企業的長期基本面穩健，長遠支持行業結構性成長的因素亦未有變化。

Bryan Collins說，就金融業而言，低利率等因素料會衝擊金融企業成長，並影響其利潤率。但富達國際維持對金融企業信貸情況的正面看法，相信資產品質會維持穩定，只是個別如印度金融企業波動可能會較大，因受累於加快不良貸款識別及非銀行金融危機，但預期印度金融業將逐步復甦。

(工商 )