為發展多元化成長動能，國內電弧爐集塵灰處理大廠鋼聯（6581）25日指出，將在彰濱工業區建置陸域風力發電機，開發綠能銷售綠電。並將拉高工廠污土處理業務。

鋼聯目前營占比中，收集上游電弧爐客戶的集塵灰，回收氧化鋅銷售88.92%、集塵灰清除再利用6.1%、汙染土壤清除再利用4.99%。

鋼聯指出，建置陸域風電，希望能在上半年完成環評程續後進行規劃。

至於污染土壤業務部分，2019年的處理量已較前年成長24%，目前主要是農地污土接單成長，但因農地污土處理的單價較工廠污土處理低，因此，今年將逐步拉高工廠污土比例，並開發前端污染場址整治業務，提供一條龍服務，以增加營收。

除此之外，鋼聯100%轉投資的子公司台鋼資源，跨足爐渣再利用循環經濟產業產製綠色環保建材，以在去年的11月完成建廠開始進行試運轉，預計在今年3月起，將逐步拉高產能貢獻營收。

台鋼資源的兩座再生粒料專用預拌混凝土廠，也將在6月完工投產，鋼聯指出，此廠將增加非結構混凝土產品銷售，提供給中部地區營造業者使用。

鋼聯指出，為拉高台鋼資源的營運量能，台鋼資源第4、5座蒸壓斧產線擴充計畫也在今年的1月完成簽約，預計今年底就可完成建置，估，可進一步拉高台鋼資源40%的爐渣處理量能。

(工商 )