臺鐵局25日宣布，將從3月1日至2022年2月28日，和日本肥薩橙鐵道推出票券交換活動，臺灣旅客只要持使用過指定一日券或乘車券，至肥薩橙鐵道「八代、出水、川內」3站售票窗口，就可免費兌換「海外觀光客一日自由乘車券（1 DAY TRAIN PASS）」。

臺鐵局說，與日本肥薩橙鐵道株式會社（以下簡稱肥薩橙鐵道），已於2019年6月23日於熊本縣水俁市簽署友好鐵道締結協定。

因此，為促進臺日觀光交流，臺鐵局說，雙方自2020年3月1日至2022年2月28日止進行票券交流活動。臺灣旅客可持使用過之「新左營─枋寮一日券」或「藍皮普快車乘車券」至肥薩橙鐵道「八代、出水、川內」3站售票窗口，免費兌換「海外觀光客一日自由乘車券（1 DAY TRAIN PASS）」。

至於日方旅客，臺鐵局說，只要持使用過之肥薩橙鐵道「ORANGE鐵道1日乘車券」、「驚喜票」、「敬老平日乘車券」，於本案活動期間可至臺鐵「新左營、高雄、鳳山、屏東、潮州、枋寮」6站售票窗口，免費兌換臺鐵局「新左營─枋寮一日券」和「藍皮普快車乘車券」全票各一張，歡迎民眾共襄盛舉！

(工商 )