中科管理局「發現中科之美」攝影比賽，今（25）日舉辦頒獎典禮，前三名作品分別為趙令級「科技與休閒」、卓錫隆「綠能科技遇到親子遊」、李祐村「台中園區之美」，讓民眾看到中科的另一種美！現場並展出40件得獎佳作，同時將得獎作品公布在「悠遊中科」FB供民眾欣賞。

中科管理局長許茂新表示，這次比賽迴響熱烈，總共有1,061件作品參賽，經專家評審共選出40件獲獎作品，首獎獎金10萬元，總獎金超過24萬元。

許茂新進一步表示，中科開發16年來除了營業額屢創新高外，同時也用心多層次營造園區景觀藝術及設施，希望園區能在生產、生活及生態面平衡發展；中科長期投入的成果日漸豐碩，也獲得很多朋友喜愛。

為了廣結讓更多朋友了解中科，特別舉辦「發現中科之美」攝影比賽，希望透過這次活動讓各界深入探究發掘出中科園區的多元美麗的風貌，同時也讓民眾在網路就可欣賞到精采作品，一睹中科園區之美，進而吸引更多朋友走進中科、親近園區，共同體驗感受中科景觀綠美化、公共藝術及建築等多元風貌的美力。

中科管理局表示，本次比賽以中科台中、后里、虎尾、二林、中興（南核心區）五處園區為攝影範圍；為展現在中科的美感體驗，發掘園區特色，主題除了雕塑、建築、景觀外，也特別設了中科人（職場身影）、幸福婚紗及上鏡佳偶、親子家庭、圖說短文等專題，以增加參與及互動。 這次參賽作品主題最熱門的是造型具有高度科技感的「中科AI智慧機器人自造基地」，鈦合金球形屋頂建築宛如星際總部，目前正作為中科推動產業AI化的場域，訪賓都有深刻印象。本次獲首獎的趙令級作品「科技與休閒」，即是以此建築物為背景。

公共藝術作品則以管理局右前方的「流動連結」大型鋼雕塑最受青睞，這件作品是以紅色流暢的線條展現迎賓彩帶的熱情和園區蓬勃的氣勢，非常吸睛！

中間的鏡面鋼球可與民眾進行映像互動的趣味，是已故知名藝術家李良仁的最後創作，開幕時蔡總統及吳念真等藝文界人士特別蒞臨剪綵。

該作品內涵與中科場域精神高度契合，常見路過的民眾停車與作品自拍合照，也成為這次攝影比賽的人氣主題，是非常成功的公共藝術作品。

其他表現親子家庭、幸福婚紗等主題的作品，也成功展現了民眾與園區和諧交流的氛圍。 這次「發現中科之美」攝影賽活動，是以促進「民眾參與」的目標規劃舉辦，實際進入中科園區拍攝美景的參賽者包括社會各界攝影高手、大專院校相關科系師生以及園區從業人員等，成功營造「園區與社區」的友善互動，也讓中科園區在營業額成長的同時，展現「科技與人文」併重的優質文化，更為園區發展蓄積更深厚的軟實力。

(工商 )