行政院上周院會通過《國土計畫法》部分條文修正草案，增訂若因國家重大建設需要，經行政院核定國家重大建設計畫，例如前瞻基礎建設，可檢討變更國土計畫，引發在野黨團反彈。時代力量黨團總召邱顯智今表示，原本規定中央須2年、地方4年提出國土計畫，政院版修法草案改為一定期限，一旦空白授權將讓政府為所欲為，時力黨團不希望出現下一個苗栗大埔案，強烈反對修法，呼籲行政院撤回。

行政院會日前通過《國土計畫法》部分條文修正草案，除增訂經行政院核定國家重大假設，得適時檢討變更國土計畫，不受現行須5年至10年檢討檢討一次的限制外，原定中央2年、地方4年提出國土計畫部分，更改為一定期限，沒有清楚設定年限，防疫當前，行政院試圖偷渡修法引發爭議。

時代力量立委邱顯智、陳椒華、王婉諭今上午召開「拒絕國土破壞法，請政院撤回草案」，王婉諭說，政院版草案定義不明，給行徵機關空白授權空間，有球員兼裁判的問題，呼籲行政院撤回修正案，不希望再出現下一個大埔案的憾事。

陳椒華表示，國土計畫法在2016年通過，不過當年環團意見都被刪除，導致當時通過的國土計畫法千瘡百孔，如今政院又提修法，意圖對政府要投資、開發的建設大鬆綁，把國土計畫法修成國土破壞法。

時力黨團強調，強烈反對政院版《國土計畫法》部分條文修法，呼籲政院主動撤回外，時力也將結合民間力量一起給政府壓力，阻止破壞國土的惡法完成修法。

(中時 )