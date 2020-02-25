因應「新冠肺炎」，全臺中、小學延至2月25日開學，以往輕鬆開學的日子，也因為疫情關係，轉為酒精、口罩、額溫槍，家長親送孩童入校才安心，北市警大安分局也派員協助轄內各中小學針因為進校量體溫所造成的擁塞及及對學校周邊交通順暢、安全做周全規劃。

為因應本(25)日開學日大量的人、車潮，配合轄區內各中、小學(國中12所、小學15所)實施防疫相關措施:「進入校門學童一律量體溫」，特別針對各學校排隊量體溫動線周邊主要路口，規劃加強巡邏、交通疏導與學童安全維護勤務，由各轄區正副所長帶同員警執行交通疏導、路況查報及取締違規勤務，共編排40名警力，以維護學校排隊動線秩序及周邊道路交通順暢，且因應本轄延平中學新設大樓成立，分局亦規劃相關勤務協助。

開學首日，大安分局派員在轄區內協助校方疏導因量體溫以及大批親送孩子上學的家長所帶來的擁塞。(大安分局提供)

開學首日，大安分局派員在轄區內協助校方疏導因量體溫以及大批親送孩子上學的家長所帶來的擁塞。(大安分局提供)

此次開學日有別於以往，孩子於學校校門口測量體溫的同時，作為父母親關愛的眼神溢於言表，除了等待還是等待，確認孩子無異狀進入校門後，很多父母才轉身離開，那種深怕自己寶貝出現任何意外的心情，想必多數父母心有戚戚焉，很多家長對於員警協助校方疏導交通、維護秩序的舉動，校方人員及家長在現場紛紛肯定警方積極作為，有些家長甚至很感性的對員警說聲你們辛苦了!

大安分局提醒，防疫措施很需要，自我管理更迫切；交通法令不可少，自我守法更重要，安全抗疫不困難，謹記落實自主管理、勤洗手；平安上學很簡單，牢記遵守法規號誌、勿搶快，疫情蔓延人人害怕、交通安全人人有責，大安波麗士籲請駕駛人應遵循員警、義交及導護志工之指揮、疏導，我們持續用協助服務的心，讓家長學童安心。

(中時電子報)