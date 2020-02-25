環狀線自通車以來，累積運量已突破百萬，北捷表示，自3月1日開始將正式收費，收費方式與現行路網相同；同時，只要在1小時內完成捷運、公車及YouBike轉乘之旅客，同樣享有轉乘優惠。

北捷表示，環狀線（板橋站、新埔民生站）轉乘板南線（板橋站、新埔站）為站外轉乘，持單程票的旅客，請使用「黃色轉乘閘門」出站；持電子票證的旅客，可於任一閘門出站，在20分鐘內完成轉乘，即視同相同車站轉乘，合併計算里程。

北捷強調，由於環狀線營運路線橫跨新北市新店、中和、板橋及新莊4個行政區共14站，可大幅縮減車資、搭車時間及搭乘里程；舉例來說，通車後新北市民從板橋到頭前庄票價，從原來的40元降為20元，金額直接省一半；此外，中和居民到板橋也不必再繞進北市區轉乘，大大節省交通時間。

北捷指出，環狀線正式收費後，同樣適用常客優惠，每天通勤、通學及捷運常客，可累計搭乘次數，最高可獲30％的回饋金（相當於7折），搭越多回饋越多；或是依據自身搭乘的里程及次數，選擇長途搭乘適用的1280公共運輸定期票。

(中時 )