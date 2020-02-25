磷酸系鋰電材料廠立凱-KY(5227)看好磷酸鐵鋰電池取代鉛酸電池的趨勢成形之下，今年汽車啟停電池與大型儲能電池的客戶預計將陸續進入量產，公司將可穩定供貨。

立凱-KY去年轉型初見成果，今年隨著日韓客戶進入量產，有望隨著2月工作天數增加帶動業績比上月增溫。立凱-KY早盤強拉漲停價17.65元，逆勢創下今年以來新高價。

因上月工作天數少，立凱電1月營收1855萬元，月減3.71%，年減3.6%。立凱電表示，公司持續出貨給客戶小量試產，今年汽車啟停電池與大型儲能電池客戶預計將陸續進入量產，公司將可穩定供貨。

由於鋰鐵電池價格甜蜜點已現，取代鉛酸電池的趨勢自去年起開始成形。立凱電與日韓知名電池大廠合作，搶先攻佔國際市場，目前小量供應客戶試產，去年營收即大幅成長1.5倍，今年將持續拓展國際市場。

立凱-KY去年小量出貨給日韓客戶已帶動轉型效益，2019年營收3.88億元，年成長157%。立凱電表示，汽車啟停電池與大型儲能電池主要客戶於2019年小量試產，公司的磷酸鐵鋰電池正極材料具高性價比受客戶肯定，待正式量產後將為公司帶來營收的穩定增長。

但因尚未達經濟規模以及去年業外虧損，立凱-KY去年前三季仍虧損，每股淨損1.68元，每股淨值降至6.16元。

(時報資訊)