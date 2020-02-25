大陸重啟5G基礎建設，泰碩(3338)因是中興通訊5G基站重要供應商，預估4月起5G基站產品出貨可望逐步放量，隨著各廠區返工率緩步提升，泰碩營運可望第2季逐漸恢復正常。

大陸地區陸續復工，官方宣示積極推動5G基礎建設，市場看好5G基礎建設需求將在大陸全面復工後明顯增溫，泰碩為5G基地台以大陸市場為主，為中興通訊主要供應商，據了解，中興通訊在4G基站市佔率約33%，2019年已追上華為，隨著中興通訊在大陸地區5G基站市佔提升，泰碩營運可望同步受惠，降低全球非蘋5G手機銷售全面下修的衝擊。

泰碩開發的AAU 3.0目前已有幾款均在開模，預估今年第2季量產，由於今年客戶佈建數量已經確定，4月起總需求達一天5000台，泰碩初期提供1000台，相較於AAU 2.0泰碩僅提供熱導元件，AAU 3.0泰碩提供熱導元件+箱體散熱，ASP可望大幅提升，以一個基地台需要3台AAU建置，龐大的市場需求成為泰碩未來營運成長重要動能，不過由於AAU 3.0採用壓鑄箱體是外購，泰碩預估，AAU 3.0毛利率與現有產品差不多。

就大陸廠區復工狀況，泰碩原有蘇州及東莞兩個廠區，後來公司再購入泗陽廠，目前泰碩蘇州廠以生產熱管、熱板及散熱模組為主，廠區大約有1700人到1800人，目前廠區復工率約70%；泗陽廠以生產熱板及熱管為主，廠區原有人數約300人，復工率約50%；至於東莞廠以生產連接器及散熱模組為主，廠區員工人數約700人到800人，復工率約30%到40%，泰碩表示，希望2月底整個大陸廠區復工率能達70%。

1月因逢農曆年長假，泰碩1月合併營收3.03億元，月減37.91%，年減12.7%，泰碩表示，大陸地區全面延後復工，並對返工員工採取嚴格管制措施，致使員工返工及材料運送受到影響，預估對3月營運衝擊較大，謹慎保守看待第1季營運，期待供應鏈陸續恢復生產下，第2季能加班趕工補回。

(時報資訊)