在 2019 年一場全無硬體新品的春季發表會後，蘋果(Apple Inc.)今年準備來一次大翻轉，瘋狂推出硬體新品嗎？繼先前有傳聞指出，蘋果有望在 3 月 31 日召開發表會(蘋果方面並未確認此消息)後，相關新聞層出不窮。稍早前，美國知名零售商有員工發現公司庫存系統內含多款蘋果新品的庫存資訊，引起了一陣關注。

美國零售商 Target 庫存系統提前曝光蘋果新品？(摘自9to5mac)

Also listed in Target’s systems is an “iPod Touch X generation” and a display unit “iPad 10.5 X”



The “iPod Touch X” is almost CERTAINLY the new $400 iPhone. It comes in 6 SKUs, so possibly 6 color options.



The “iPad 10.5 X” is most likely the new iPad Pro. pic.twitter.com/eCz1gVvfkb — Jon Prosser (@jon_prosser) February 22, 2020

《9to5mac》報導，他們收到了美國零售商 Target 員工發送的公司庫存系統照片，當中包含了不少尚未發表的蘋果新品，且全都以固定佔位符來代稱，引人好奇。該庫存系統中出現的蘋果新品包含：Apple TV Gen X、Apple iPod touch X Generation、Apple Watch Series X Band、AirPods X Generation 以及 iPad 10.5 X 等 5 款新品。根據《Apple Insider》網站與 Target 員工之間的對話，後者指出「像這樣的新品佔位符很常見，一般情況下報價是準確的，而商品名稱則不太確定。通常零售商會將收到的庫存放入系統中，但是尚未發表的產品名稱通常都會虛標，便於上市後再進行修改。」這並非 Target 第一次曝光尚未上市的蘋果新品，先前他們的庫存系統也曾出現過 AirPower 無線充電板，這一款產品雖然在正式發表會上現身過，但最終開發計畫被蘋果喊停，並未推出。

接著可以來看看 Target 庫存系統曝光的蘋果新品。當中新 Apple TV 的定價是 179 美元，跟當前 32GB Apple TV 4K 的價格相同；Apple TV 4K 是蘋果在 2017 年秋季更新的產品，已經兩年多未更新。新 iPod touch 則是標價 399 美元，跟目前容量最高的 256GB iPad touch(第七代)相同；蘋果在 2019 年 5 月底推出第七代 iPod touch，若要推出新品，兩代之間僅相隔不到一年，這一點來說很不尋常，因為第六代產品在 2015 年發表，距離第七代獲得更新時隔四年。

上述庫存系統中，新 AirPods 的定價則是 399 美元，比 AirPods Pro 的 249 美元更高，有可能是另一款規格更強大的新品；不過 AirPods Pro 在 2019 年 10 月底才發表，在相隔這麼近的時間又推出一款類似新品，可能性也不高。而 Apple Watch 的錶帶，蘋果則是大多會依照季節來更新。至於庫存中 iPad 新品，名稱中的 10.5 應該是指螢幕尺寸，跟當前第七代為 10.2 吋，iPad Pro 系列為 11 吋、12.9 吋來看都不相符，難以確定是屬於哪一條產品線。

根據天風國際分析師郭明錤的預測，他認為蘋果將會在今年的春季發表會中宣布多款新品，包含 iPhone SE 2/iPhone 9 平價機種，另外還有更新處理器的 MacBook Air、換新鍵盤的 13 吋 MacBook Pro、新款耳機以及無線充電新品，除此之外，還有全新藍牙追蹤器以及新一代 iPad Pro 等等。兩相對比，Target 庫存系統出現的蘋果新品明顯跟分析師郭明錤的看法重疊性很低，而分析師方面先前的新品爆料準確度則更高。

針對 Target 庫存系統曝光的資訊，YouTube 頻道 Front Page Tech 的 Jon Prosser (@jon_prosser)認為，iPad 10.5 X 指的是新一代 iPad Pro；而定價 399 美元的 iPod touch X Generation 則是 iPhone SE (或稱 iPhone 9)。到底誰的看法正確，或許再過一個多月便會正式揭曉。

(中時電子報)