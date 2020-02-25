個人電腦與印表機製造商惠普（HP Inc）上季業績表現優於市場預期，並宣布將削減成本與大舉買回自家股票，以尋求投資人支持共同對抗全錄（Xerox）發動的收購戰。受此激勵，周一惠普盤後股價最高上漲6%。

全錄出價350億美元收購惠普，並呼籲惠普股東在今年晚些時候的年度股東大會上，讓全錄提出的人選取代惠普的董事會成員。

惠普公布，第一財季（截至2020年1月31日）淨營收年減0.6%，為146.2億美元，優於分析師預估的145.9億美元。淨利年減15.6%，為6.78億美元，每股盈餘為46美分。經調整後每股盈餘為65美分，優於分析師預測均值54美分。

個人系統部門第一財季淨營收年增2%，為98.92億美元。列印部門淨營收年減7%，為47.24億美元。

惠普預期本季經調整後每股盈餘將介於49～53美分，並將全年度經調整後每股盈餘目標上修至介於2.33～2.43美元。該公司並預估到2022年，調整後每股盈餘將介於3.25～3.65美元。

在對抗全錄的併購意圖之際，該公司宣布一項新的戰略性與財務價值創造計畫。惠普表示，全錄最新的提案嚴重低估惠普的價值，帶來巨大的風險，並損害惠普的未來。惠普宣布將削減支出，並以實施庫藏股與配發股利的方式，在未來3年間回饋股東160億美元，相當於該公司市值的一半。惠普計畫從10月起將買回股票的規模由50億美元擴大至150億美元。

(時報資訊)