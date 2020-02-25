紡織股宏益(1452)連續第6年發放1元以上的現金股利。公司董事會最新通過2019年發放1.2元現金股利，以今盤中股價18.1元計，現金股息殖利率達6.6%，遠優於銀行的一年定存利率，目前臺銀一年期的定存固定利率僅1.03%。

宏益為一歷史悠久之專業假撚廠，主要產品為聚酯加工絲，創立於1968年，而在1992年摩擦式假撚機正式開機生產，同年12月公司股票正式掛牌交易，1995年通過ISO9002國際品質保證制度之認證稽查，2017年取得GRS（Global Recycled Standard)全球回收標準認證。

宏益聚酯加工絲的銷售有96%是內銷，公司積極拓展機能性商品，朝環保及客製化和精緻化的走向，以提高附加價值和獲利。近幾年來宏益的毛利率約介於14%~16%之間。

宏益聚酯加工絲產品主要應用於平織、針織褲料、休閒服及工業用布等，其產品丹尼數最小為40丹尼，最大可做到600丹尼，重要原物料供應商包括南紡(1440)、宏洲(1413)、遠東新(1402)等。

宏益工廠位於台灣鶯歌，至2019年擁有34台假撚機，分別為雙胞假撚機台27台，單胞假撚機台共7台。其中雙胞機台又分普通絲與複合絲，近年因機能性、運動休閒風服飾盛行，帶動針織用紗需求提升，故複合絲雙胞機台已逐漸提升。

宏益主要客戶包括布廠得力(1464)、宏和(1446)，以及終端客戶Adidas、PUMA、UNIQLO、Under Armour、ZARA、Columbia、NIKE、GAP等。

(時報資訊)