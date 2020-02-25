河樂廣場3月7日啟用。（翻攝照片／曹婷婷台南傳真）

台南市區最大親水廣場來了！中國城拆除後原址改建而成、擁有「世界七大令人期待公園」美譽的「河樂廣場」，3月7日正式啟用，廣邀市民一起「春游河樂」。台南市政府日前發布「河樂廣場」日夜美拍後，不少市民引頸期盼，未來河樂廣場啟用，將推出一系列宣傳活動，針對不同客群規畫不同面向活動，讓大家更認識河樂廣場，顛覆傳統使用廣場空間的想像。

市長黃偉哲說，台南近幾年的大型公共建設陸續與國際知名的建築事務所合作，繼107年與荷蘭MVRDV合作的海安路景觀改造工程，以及108年與日本坂茂合作的美術館二館開幕之後，由MVRDV設計的「河樂廣場 The Spring」緊接著在今年春天開幕啟用，開幕時間符合廣場英文名稱(The Spring，意即春天或湧泉)及意義，接下來即將完工的還有荷蘭Mecanoo團隊的圖書館總館以及MVRDV的新化果菜市場，台南市正逐步朝國際化城市邁進。

黃偉哲透露，河樂廣場名稱自從被民眾票選出來後，大家對這個以「潟湖」為設計概念的市中心親水廣場便充滿期待，來自各方關心及詢問絡繹不絕，阿公阿嬤想在河樂廣場看夕陽憶從前，爸爸媽媽想帶小孩來玩水，年輕人想趁夜間燈光美氣氛佳散步約會，建築人想來朝聖國際建築大師的作品，網美想來拍網美照。

都市發展局表示，3月7日廣場正式啟用之後，這些願望都可以實現，河樂廣場將滿足各族群、各年齡層的需求及想像，誘發未來無限創意的可能。未來一系列宣傳活動，針對不同客群規畫不同面向活動內容，讓大家更認識河樂廣場。第一場活動3月7日當天下午2點，由市府及成大建築系共同邀約MVRDV首席建築師Winy Maas主講「建築與城市空間講座」，地點在成大光復校區建築系草階環境教室(戶外開放空間)，若想聆聽首席建築師現場導覽，也歡迎參加當天上午10點半啟用典禮。

(中時 )