傅崐萁。（本報資料照）

國民黨上周三的中常會因無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案在中央考紀會流會等因素而停開，儘管傅案尚未「解套」，但黨中央已發出明天中常會的開會通知。雖然明天的議程並未列入傅案，預料該案將成為會中討論焦點；這也是傅崐萁恢復黨籍案生變後，首場國民黨中常會。

國民黨每周三例行開中常會，本月5日中常會以「全體中常委連署且無異議」通過傅崐萁恢復黨籍案，再由考紀會、組發會完成相關程序。而12日下午因舉行黨主席政見說明會，中常會停開，而且考紀會及組發會尚未完成相關程序，原本黨中央希望19日確認上次會議（5日）議事錄，同時核備傅恢復黨籍案。

不料原訂18日召開考紀會因主委魏平政在17日突然以「生涯規劃」請辭，無法湊足出席人數而流會，黨中央因此停開19日中常會。

國民黨昨傍晚發出26日中常會開會通知，報告事項僅列出政策會報告立院開議情形、行管會報告黨產處分情形共兩案。雖然傅案尚未列入議程，但預料在「當前重大焦點議題」或「臨時提案」，傅案以及黨主席補選、中常委改會，都會成為討論議題。

據指出，傅崐萁恢復國民黨籍案雖被前黨祕書長金溥聰等部分黨內人士反對，也有部分黨務人士私下質疑程序問題，但代理黨主席林榮德 20日出席黨團立法實務研討會時就表示：「雖有少數人反彈，但應重視更多數人都贊成讓傅回歸藍營的意見，『以黨的利益為最大考量』。」當天林榮德也透露，這兩天考紀會會研究如何完備後續程序。

但據了解，儘管不少黨內人士、大老認同應讓傅早日回歸藍營，支持林榮德以「石磨仔心」發揮溝通協調能力，也有人主張林可拿出「魄力」比照指派代理文傳會、組發會主委一般，指派代理考紀會主委召開考紀會，或由代理黨主席親自主持考紀會，但林不願擴大爭端而婉拒；另有人建議依人團法，由考紀會委員互推會議主席再行開會，林則希望能儘量周延再完備程序，以免國民黨再因部分人士砲轟而受到傷害。目前全案仍卡在中央考紀會，至今尚未找出解套方案。

黨內人士指出，雖然兩位主席候選人當中，郝龍斌支持傅恢復黨籍，江啟臣也不反對，希望合乎程序，但依目前狀況，傅崐萁恢復黨籍案若在林榮德結束代理主席前無法解套，恐須等新主席上任後才能再處理。

(中時 )