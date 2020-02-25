陸衛生專家鍾南山：新冠病毒長期存在可能性較小 11:412020/02/25 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢雷神山醫院，示意圖。(圖/新華社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山近日接受大陸媒體訪問時表示，近日多個省份陸續下調應對疫情的應急響應級別，認為下調的時間已經到，相信新型冠狀病毒常態和長期地存在的可能性較小。 鍾南山以廣東為例，絕大多數城市的新發病人數明顯減少，各地的防控意識也大大提升，不過，即使下調防控級別亦需要保持意識，高度警惕對人的傳染性。他強調，要警惕近日出現有患者檢測符合出院標準，但其後在糞便檢測再呈陽性，但相信相關病例仍屬少數，須繼續觀察患者兩個星期，長時間隔離後再進行複查。 (工商 ) #武漢肺炎 #新冠狀病毒 #鍾南山 #病毒 #韓國 #日本 #義大利 也許您會感興趣 推薦閱讀 伊朗新增13起武漢肺炎確診病例 其中2人不治 20:262020/02/21 國際 日本疫情為何失控？日網友：被這陋習害慘 20:272020/02/21 生活 獨／潘慧如巴黎街頭現蹤 驚呆1個口罩竟要價60元 21:272020/02/21 娛樂 世衛：專家組今天進入武漢 09:322020/02/22 兩岸 新冠病毒人工合成？陸駐俄使館闢謠 稱與人類活動無關 13:092020/02/22 兩岸 鍾南山團隊最新發現 從尿液中分離出新冠病毒 16:222020/02/22 生活 20歲女子染武漢肺炎毫無症狀 病毒卻傳給5家人 17:032020/02/22 國際 鍾南山團隊：不只糞便 尿液也能傳播新冠病毒 18:152020/02/22 兩岸 增免疫力抗新冠病毒 浙江公布中藥預防疫病推薦方 21:532020/02/22 兩岸 陸駐俄使館闢謠 駁人工病毒說 04:092020/02/23 焦點新聞 兩岸熱門新聞 陸衛生專家鍾南山：新冠病毒長期存在可能性較小 - 兩岸 - 工商 天津大學：成功研發新冠口服疫苗 - 兩岸 - 工商 習近平召開17萬人視訊會議 俠客島：極不尋常 - 兩岸 陸外交戰狼首秀 辛辣直嗆華爾街日報 - 兩岸 懷疑染新冠肺炎！婦怕連累家人搞失蹤 10天後竟成浮屍 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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