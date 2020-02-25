大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山近日接受大陸媒體訪問時表示，近日多個省份陸續下調應對疫情的應急響應級別，認為下調的時間已經到，相信新型冠狀病毒常態和長期地存在的可能性較小。

鍾南山以廣東為例，絕大多數城市的新發病人數明顯減少，各地的防控意識也大大提升，不過，即使下調防控級別亦需要保持意識，高度警惕對人的傳染性。他強調，要警惕近日出現有患者檢測符合出院標準，但其後在糞便檢測再呈陽性，但相信相關病例仍屬少數，須繼續觀察患者兩個星期，長時間隔離後再進行複查。

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