雲林縣麥寮鄉公所為守護幼兒安全，斥資40萬元購買紅外線熱像儀，25日開學日學童不用在校門口排隊量體溫，家長們都很肯定公所的用心，各班並配備額溫槍，1天測量3次體溫，全方位守護近400名幼兒的健康。

麥寮鄉因台塑六輕設廠每年人口不斷增加，新生兒人數也是年年增加，鄉立幼兒園有近400名學童，鄉公所認為新冠肺炎疫情持續延燒，幼兒抵抗力較弱，更需要加強保護，因此特別購買1套紅外線熱像儀，因應開學後的防疫工作。

25日開學日麥寮鄉長蔡長昆在幼兒園校門口迎接幼童，同時了解熱像儀的運作過程，學童們逐一通過熱像儀，電腦螢幕即顯示體溫數值，學童的入校過程比其他學校更快速順暢，進到教室後老師再為學童量1次額溫，相當謹慎。

蔡長昆表示，因為六輕上萬名員工與承包商進出，鄉內外來人口眾多，為確保學童安全，有必要加強防疫工作，所以除了使用熱像儀量體溫，也請老師1天要為孩子測量3次體溫，一有異狀馬上啟動防疫措施，務求滴水不漏。

(中時 )