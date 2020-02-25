中央氣象局今(25)日表示，未來1季(3到5月）台灣氣溫偏暖，春雨量正常至偏少，另外為因應全球化的極端氣候，今年3月1日起將增列大豪雨標準，未來3小時內降雨量達200毫米即符合標準。

氣象局薦任技正黃椿喜表示，21世紀以來氣象趨勢顯示短期極端氣候現象造成的天災不斷上升，若預估雨量達到大豪雨標準，代表強降雨可能已經導致災害，地方政府應採取行動來做應變。

黃椿喜指出，以台北市200年防洪標準，除了社子島及洲美地區，其他地區均為每小時78.8毫米防洪標準，但在極端氣候下，短時間的強降雨連台北市都會淹水，其他防洪標準小於北市的地區更不用說。

氣象預報中心副主任馮欽賜表示，短時強降雨容易導致釀災，氣象局將增加「大豪雨」的定義，目前大豪雨標準於2015年9月1日訂定，為24小時降雨量350毫米，今年3月1日將增列3小時200毫米降雨量同樣達大豪雨的標準。

馮欽賜指出，與上一季相比，雖然各地氣候平均偏暖，但今年目前為止仍有2波寒流、1波強烈大陸冷氣團及4波冷氣團來到，雨量方面，受數波鋒面及華南雲系影響，為東南部以及在枯水季期間的中南部帶來正常至偏多的雨量，北部及東北部雨量雖較中南部多，仍屬正常至偏少。

馮欽賜指出，西半部的春雨在1990年代之後有略為減少趨勢，經檢視該局及各國數值模式，台灣及鄰近區域未來一季的水氣較少，研判今年3至4月的台灣雨量為正常至偏少，3至5月的平均氣溫則以偏暖的機率較大。

氣象局特別提醒，3月仍有冷氣團南下影響台灣的機率，另在梅雨期(5至6月)來臨前，中南部地區仍是枯水期，應注意節約用水，另外春季天氣系統變化較快，預報不確定性高，各項預估仍待觀察修正。

(中時 )