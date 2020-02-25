台灣運彩單場暨場中投注場次預告(2月25日~3月3日)

1.「籃球」：提供2場場中與7場單場投注。

美國職籃洛杉磯快艇分別將在週二(2/25)以及週六(2/29)主場迎戰曼斐斯灰熊與丹佛金塊，兩支球隊目前分居西區的第8和第2名，快艇在主力保羅喬治受傷且歸期未定的情況下，能否成功守住這兩場主場勝利呢？

近期狀態火熱的波士頓塞爾提克本週一以2分之差惜敗西區王者湖人隊，這支強悍的綠衫軍本週接下來的賽程將非常辛苦，先是週三週四客場背靠背出戰拓荒者以及爵士，接著週日回到主場面對休士頓火箭的強勢來襲，三場對手都是西區強隊，綠衫軍會如何在球員體力以及球隊勝利之間取得平衡呢？

另外本週還有兩場歐洲籃球聯賽經典強權對決提供單場投注，分別是週二(2/25)04:00帕納西納科斯踢館皇家馬德里及週五(2/28)01:00 巴塞隆納作客莫斯科中央陸軍，球迷不要錯過了！

2.「足球」：提供23場場中與33場單場投注。

歐冠16強本週繼續進行第一回合賽事，「藍軍」切爾西坐鎮主場，2/26(三)04:00迎戰德國豪門拜仁慕尼黑，這是兩隊繼2012年歐冠決賽，以及2013年歐洲超級盃後，再度於歐洲賽場交鋒。2012歐冠決賽切爾西在PK戰擊退拜仁，隊史首度登上歐洲之巔。而失意的拜仁隔年捲土重來，2013年擊敗多特蒙德奪冠，而切爾西則搶下2013年的歐霸冠軍，使得雙方在歐洲超級盃狹路相逢。這次同樣踢平不分高下，但PK戰拜仁復仇成功。2/27(四)04:00皇馬對曼城之戰絕對也是球迷不容錯過的精彩戲碼，曼城從未稱霸歐洲，而歐洲足聯最近對曼城違反財政公平政策處罰未來兩年不得參加歐洲賽事，如果曼城未能上訴成功，那麼本屆歐冠將是曼城3年內唯一的爭冠希望。

本週末的足球焦點，除了還是有五大聯賽、澳A和日本J1以外，美國職業足球大聯盟也將於3月1日展開2020年的新賽季。今年美足大聯盟新增兩支球隊，一支是貝克漢擔任老闆兼主席的國際邁阿密，另一支則是納許維爾SC。美足大聯盟新賽季的球隊數目擴增至26隊，繼續朝30隊的目標邁進。

3.「網球」：精選賽事提供單場或場中投注。

網球本週有五項賽事同時開跑，男子組有墨西哥公開賽、智利公開賽與杜拜錦標賽，其中墨西哥以及杜拜屬於500積分層級賽事，納達爾、A.茲維列夫等名將選擇參與墨西哥公開賽；喬科維奇以及提希特斯帕斯等好手則在杜拜激戰。女子組有WTA卡達公開賽和WTA墨西哥公開賽，我國好手謝淑薇出戰高達900積分的WTA卡達公開賽，將與世界排名第1的巴蒂、第3的Ka.普里斯科娃等頂尖球星同場較勁！

4.「冰球」：提供10場單場投注。

本週三(2/26)00:30，KHL常勝軍莫斯科中央陸軍將在主場迎戰聖彼得堡SKA，這場世仇對決不僅是雙方本季例行賽最後一場交手，也可能是西區決賽的前哨戰，預期會是難分難解的比賽。本週歐洲冰球最精彩的一戰，非此役莫屬!

瑞士國家冰球例行賽最終日也將上演頂尖對決，週日(3/1)02:45聯盟榜首楚格將踢館蘇黎世雄獅。戰績高居聯盟第二的雄獅本季對楚格一勝難求，近兩次面對楚格都只進1球。上季效力楚格的羅伊，本季面對老東家4場只進1球，雄獅想要在主場拿下楚格，仍必須仰賴羅伊在進攻端的破壞力。

近況優異的費城飛人將紐約島人擠下大都會分區第三的位置，下週一(3/2)01:00飛人將作客紐約遊騎兵。遊騎兵拉上新秀門將謝斯特金後，球隊防守逐漸回穩，進攻端也有打出生涯年的帕納林作出貢獻，過去10場打出8勝2敗的佳績，飛人絕對要慎防遊騎兵的狙擊。

同樣在為季後賽努力的颶風將陸續於週三(2/26)08:00及週六(2/29)08:00迎戰星辰與雪崩，本季颶風面對西部球隊的戰績相當出色(18勝6敗3和)，星辰與雪崩這兩支西部勁旅能躲得過卡羅萊納的暴風圈嗎?

5.「排球」：提供1場單場及場中投注。

南韓V聯賽本週二(2/25)18:00將由韓國電力公社迎戰三星藍獠牙，韓國電力公社近期苦吞9連敗，其中有高達4場是被對手清盤。三星本季狀況低迷，離季後賽已漸行漸遠，但三星本季交手韓國電力公社有著4勝1敗的壓倒性優勢，韓國電力公社要在主場止敗的希望相當渺茫。

(中時電子報)