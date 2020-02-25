民眾黨立委高虹安於今日院會表示，經過昨日的朝野協商，政院仍不願將防疫照顧假列為給薪假，也沒有生活津貼補助，僅願以減稅方式鼓勵企業給薪，但效益有限，政院了解產業的困，但沒有解決家長的難。

立法院今日院會，朝野各黨針對新冠肺炎紓困條例中，防疫照顧假津貼及勞工退避權問題展開辯論。在野黨認為津貼應由政府發放，執政黨主張藉由企業減稅方式鼓勵雇主發放，若仍無共識，稍後將上演表決大戰。

時力立委邱顯智表示，紓困條例不該只有保護企業，也要照顧勞工。若因疫情以致學童停課，家長要請防疫照顧假，薪水損失不該由勞工負擔。

邱顯智認為，應該由政府依照基本工資來補貼，但行政院卻是以獎勵企業減稅的方式，鼓勵雇主補貼勞工，但事實上是很困難的，恐怕勞工也是看的到吃不到。

邱顯智說，時力也認為勞工應該要有工作退避權，若雇主要求勞方到疫區工作，勞工有權拒絕。而企業若在領取政府補貼2年內違反勞動法令，將撤銷追回相關補助。

國民黨立委曾銘宗指出，國民黨是率先提出紓困條例的政黨，而後行政院才跟進。而經過近日討論，雖執政黨願意支持防疫隔離假，但不願接受防疫照顧假。

民進黨立委蘇巧慧說，經過朝野協商，大家同意給予第一線人員獎勵，產業振興也會提供支持。而政院的紓困條例也載明會照顧相關人員，當然包含勞工在內。

蘇巧慧指出，如果預算夠，也希望全薪發給勞工，但因資源有限，所以對被隔離者表以感謝，並提供企業減稅鼓勵給薪的方式給予勞工補償。

國民黨立委蔣萬安表示，今天已經開學，而疫情何時結束，沒人知道。國民黨希望讓防疫照顧假看的到吃的到，並在條例中明訂要件和效果，否則恐導致一般受雇者和家長擔心沒有保障，不敢請防疫照顧假。

民進黨立委洪申翰說，有關在野黨要求的勞工退避權，勞工有權拒絕到疫區工作。而民進黨認為應在雇主未提供防疫物資的前提下，勞工得拒絕前往，如此保障的作法，方能勞資雙贏。

民進黨立委郭國文說，時力版的勞工退避權中，對於可能感染的疫區場所，有主客觀的想像落差，是不確定的狀態。若過度定義，會造成防疫工作的困擾。

(中時 )