隨著疫情擴散減速，部分位於中國大陸地區的蘋果公司（Apple）零售店面已經恢復營業。蘋果公司官網的訊息顯示，在中國大陸的42家零售門市中，已經有29家重新開門，佔比約為70％。不過，其中有很多門市營業時間受限。

上週，蘋果發警告稱，由於新冠肺炎疫情造成中國大陸地區所有門市關閉，影響公司在中國農曆新年的銷售旺季，公司可能無法完成今年630億至670億美元區間的第一季業績目標。

當時蘋果公司還警告稱，由於中國製造工廠關閉，iPhone的供應可能受到限制。

根據瑞銀分析師Timothy Arcuri 24日發布的研報，1月份的iPhone在中國銷量年比增加5％，顯著高於中國本土的手機對手。但他提醒，由於零售店關閉以及漸進的和不確定的狀態，2月份的出貨量可能比預期要差。

Wedbush Securities分析師Daniel Ives在最新報告中表示，最佳假設情境之下，蘋果公司因疫情而遭到破壞的供應鏈將於4月恢復全部產能。若預期成真，則不會影響到5G版iPhone機型的秋季發布。

Daniel Ives的最壞假設情境是，供應商要到5月下旬或6月才能恢復全部產能，這將導致新款iPhone的發佈時間被推遲至少3個月。

天風國際分析師郭明錤在上週末發布的一份報告中警告，稱在冠狀病毒疫情拖累下，蘋果第一季度的出貨量可能下跌10％。

郭明錤在25日發布的報告中預測，5nm工藝是蘋果未來12～18個月新產品的核心技術，預計蘋果將在2020年中期出貨5nm工藝晶片。自從新冠病毒爆發以來，蘋果公司在為研究、開發和生產5奈米製程晶片提供資金的問題上已經變得「更加積極」，預計這些晶片將被用於第一批配備ARM處理器的Mac電腦。

(工商 )