第一產險總經理由 呂秋敏升任 11:412020/02/25 工商 黃惠聆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因第一產險總經理陳仁傑退休，董事會決議由副總經理呂秋敏升任總經理。 第一產險表示，該公司原任總經理陳仁傑於2月25日退休，新任總經理呂秋敏自109年2月26日起生效，並報送主管機關審議，若於生效日尚未經主管機關核准，則以代理總經理行使職務。 (工商 ) #產險 #呂秋敏 #總經理陳 #仁傑 #總經理 也許您會感興趣 推薦閱讀 新聞幕後－電信四雄協商9小時 破局 04:092020/02/22 財經要聞 MSCI董事總經理 台灣子弟林偉傑 MSCI亞太業務舵手 04:092020/02/23 財經要聞 富國資產管理董事總經理 投資老將周旭昇 台灣高配息基金教父 04:092020/02/23 財經要聞 新纖總經理羅時銓：能睡 就是最好的養生 09:432020/02/24 財經 全聯高層異動！蔡篤昌升任總經理 16:432020/02/24 財經 開發金控總經理由許道義暫代 股東會將於6月12日召開 18:012020/02/24 財經 華南銀行重視客戶權益 積極推動「公平待客原則」 19:212020/02/24 財經 全聯操盤手換人！ 蔡篤昌接總座 謝健南升副董 04:102020/02/25 財經要聞 合庫投信總經理 由合庫財富管理部協理黃慧文接任 09:082020/02/25 財經 華新科法說總經理顧立荊親上場 激勵漲幅超前龍頭廠 10:522020/02/25 財經 財經熱門新聞 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 金價暴衝7年新高！謝金河示警暗藏巨大風險 - 財經 裁員風暴狂襲！線上旅遊平台Expedia砍3千人 - 即時 - 工商 美股狂崩千點！驚揭2大恐怖兇手 - 財經 美股滿江紅！台積電ADR重挫 這檔股強彈逾5％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。