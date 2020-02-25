因第一產險總經理陳仁傑退休，董事會決議由副總經理呂秋敏升任總經理。

第一產險表示，該公司原任總經理陳仁傑於2月25日退休，新任總經理呂秋敏自109年2月26日起生效，並報送主管機關審議，若於生效日尚未經主管機關核准，則以代理總經理行使職務。

(工商 )