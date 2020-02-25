新冠肺炎疫情延燒，各大展場活動幾乎都已停辦，台北市1名沉迷電玩的蕭姓男子（46歲），擔心他心儀的氣質女神「小雪」將參與「2020台北國際電玩展」，有感染新冠肺炎風險，竟在電玩展官網留言，只要小雪參展，他就「馬上送炸彈」，警方根據IP追查，日前逮捕蕭男，依恐嚇罪嫌送辦。

根據了解，原定2月6日至9日在台北市南港展覽館舉辦的「2020台北國際電玩展」，已因新冠肺炎延後至端午節前後舉辦，但主辦單位2月6日及7日卻在臉書官網，發現有「小雪馬上退出活動，馬上送炸彈」的留言，並配上多個「炸彈」圖案，恐嚇只要網紅女模小雪參加活動，他就「馬上送炸彈」。

刑事局電偵大隊透過網路IP查出留言的蕭男身分，前往住處逮人，並查扣犯案手機，蕭男見警方找上門，還不斷道歉說自己只是開玩笑。

警方調查，蕭男未婚，平日擔任臨時工，他說每天看到新聞稱新冠肺炎疫情嚴重，擔心他喜歡的小雪參加活動恐遭感染，才假稱要放炸彈企圖讓活動停辦。由於蕭男無前科，初步也排除有製造炸彈能力，警方訊後依恐嚇罪嫌將他送辦。

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(中時電子報)